Губернатор Петербурга разрешил открыть для посетителей театры и кино

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, в котором снял запрет на допуск посетителей в театры и кинотеатры. Текст постановления опубликован на официальном сайте городской администрации.

"Организовать допуск посетителей в театры, иные организации исполнительских искусств, организации, осуществляющие публичную демонстрацию фильмов, при условии соблюдения следующих требований: соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, а также требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; использования работниками (за исключением артистов) и посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, <...> соблюдения между посетителями дистанции не менее 1,5 метра", - говорится в постановлении.

Запреты в этой части прекращают действовать с момента публикации постановления. Остальные ограничения ранее были продлены до 20 сентября.

Этим же постановлением губернатор разрешил возобновить работу фудкортов.

Допуск зрителей в театры и кино в Санкт-Петербурге был закрыт около пяти месяцев в связи с мерами противодействия распространению коронавируса. Ранее Беглов обратился к главному санитарному врачу города Наталии Башкетовой с письмом, в котором просил ускорить согласование открытия кинотеатров, театров и концертных залов, а также фудкортов и магазинов-островков в торгово-развлекательных центрах. Он отметил, что заведения несут убытки, вынужденный простой критически отразился на заработной плате наемных работников, а петербуржцы не имеют возможности полноценно провести свободное время.