Медведев: публикация генеалогических данных в интернете возможна, но только добровольно

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Публикация генеалогических данных граждан РФ на специальном российском портале возможна, но должна осуществляться только на добровольной основе. Об этом в среду заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе онлайн-встречи с участниками всероссийского молодежного форума "ОстроVа-2020".

Один из участников встречи попросил у Медведева поддержки в создании российского сайта, где граждане смогли бы составлять и хранить свою родословную в виде генеалогического древа. Он отметил, что зарубежные аналоги позволяют загружать на такие ресурсы даже генетическую информацию.

"Понимание того, из какой семьи ты происходишь, кто твои родственники, даже создание этого генеалогического древа - это само по себе неплохо", - отреагировал Медведев, подчеркнув, что каждый человек имеет право на конфиденциальность личной информации. "Вот кто-то хочет, чтобы все знали, кто его родственники, а кто-то не хочет по разным причинам. И этот момент надо учитывать", - уверен он.

Зампредседателя Совбеза выступил против размещения в открытом доступе данных биологических материалов. "Это вообще закрытая история, которая может быть известна либо медицинским структурам, либо самому человеку, - отметил он. - Это в открытый доступ точно вешать не надо. Более того, это незаконно".

При этом Медведев допустил публикацию данных, "связанных с семейными делами, семейным древом, генеалогией". "Наверное, это можно делать, но, подчеркиваю, на добровольных началах, - указал он. - Этим мы должны заниматься сами, а не отдавать это каким-то иностранным сайтам, структурам. Это в наших интересах".

Медведев также предложил инициатору проекта помощь в ее возможной реализации. "Давайте подумаем. Можно это сделать в том числе по линии партии "Единая Россия", - заключил он.