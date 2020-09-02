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Притоки воды в водохранилища Крыма впервые за 65 лет составили лишь 6% из-за засухи

Наполняемость водохранилищ составляет от 18 до 44%

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Объем притоков воды в три водохранилища, питающих Симферополь с 1955 года, впервые составил всего 6%. Наполняемость водохранилищ составляет от 18 до 44%, сообщил в среду председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль.

"К сожалению, притоки получились в объеме 6%. От многолетних наблюдений, которые у нас есть с 1955 года, мы должны были с начала года получить притоков порядка 32 млн куб. м, а получили 8,7 млн куб. м", - сказал Вайль в ходе совещания по водоснабжению, которое проходит онлайн под руководством главы Республики Крым Сергея Аксенова.

В частности, по его словам, Аянское водохранилище наполнено на 44%, Симферопольское на 18%, Партизанское на 18,5%. Расход города в воде составляет порядка 108-110 тыс. куб. м в сутки при потребности 160 тыс. куб. м.

В ночь на 2 сентября в Симферополе введен второй этап ограничений водоснабжения, перенесенный из-за подготовки к 1 сентября. Графики подачи воды вводятся в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов в связи с обмелением из-за засухи снабжающих водохранилищ: Аянского, Партизанского и Симферопольского.

Глава администрации Симферополя Елена Проценко ранее сообщала на своей странице во "ВКонтакте", что с 31 августа по 7 сентября отбор воды уменьшится до 120 тыс. кубометров в сутки. До 24 августа, когда началось введение ограничений подачи воды, суточное потребление составляло 160 тыс. кубометров в сутки. На первом этапе его сократили до 140 тыс. кубометров в сутки.

На сайте администрации Симферополя опубликована карта, где указаны места установки дополнительных емкостей для воды, которую жители могут использовать для своих нужд. Специалисты Роспотребнадзора будут проводить ее анализ.

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