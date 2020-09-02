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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Владислава Крапивина

Президент отметил, что книги писателя поднимали важные жизненные темы и пробуждали интерес к новым знаниям

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Владислава Крапивина в связи со смертью писателя. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

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Биография Владислава Крапивина

"Владислав Крапивин был выдающимся детским писателем, замечательным педагогом и наставником, искренним, душевно щедрым человеком. Его книги поднимали важные жизненные темы, помогали юным читателям ценить настоящую дружбу, добиваться намеченных целей, пробуждали интерес к новым знаниям", - подчеркнул президент.

Путин также отметил, что светлая память о писателе навсегда сохранится в сердцах его близких, родных, коллег и почитателей его таланта.

Крапивин умер 1 сентября в реанимации, куда его перевели после ухудшения состояния. Он был госпитализирован 10 августа, а 12 августа ему сделали операцию.

Писателю был 81 год. Он автор повестей и романов "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии", "Трое с площади Карронад" и многих других.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрапивин, Владислав Петрович
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