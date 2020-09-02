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Пандемия COVID-19

В Китае заявили, что готовят девять вакцин от коронавируса

Официальный представитель МИД страны отметила, что они в ближайшее время будут доступны всем странам мира

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Китайские фармацевтические компании разработали девять вакцин от коронавируса, которые находятся на стадии клинических испытаний и в ближайшее время будут доступны всем странам мира. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

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"Китайские фармацевтические компании, занимающиеся разработкой вакцин от коронавируса, добились обнадеживающих результатов, - сообщила она на регулярном брифинге. - Согласно последним данным, уже девять вакцин КНР находятся на стадии клинических испытаний".

По словам дипломата, эти препараты созданы с соблюдением всех необходимых стандартов и юридических норм. "Ранее мы уже сообщали, что китайские вакцины, когда они будут готовы, станут всеобщим глобальным достоянием", - уточнила Хуа Чуньин.

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