В США пилоты пожаловались на пролетевшего рядом с лайнером человека с реактивным ранцем

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Человека с индивидуальным реактивным летательным аппаратом наблюдали на высоте около 1000 м в районе международного аэропорта Лос-Анджелеса пилоты заходивших на посадку лайнеров.

Как сообщила во вторник телекомпания KTLA со ссылкой на экспертов Федерального авиационного управления и сотрудников диспетчерской службы аэропорта, инцидент произошел около 18:35 по местному времени в минувшее воскресенье. Пилот рейса 1997 авиакомпании American Airlines, заходивший на посадку на высоте около 1000 м, срочно связался с диспетчерской и сообщил, что лайнер "только что пролетел мимо человека с реактивным ранцевым двигателем". "Он находится примерно в 100 м слева от нас, примерно на нашей высоте", - добавил пилот. Через несколько минут такое же сообщение поступило от пилота авиакомпании Southwest Airlines.

Диспетчеры срочно связались с еще одним самолетом, заходившим на посадку, и предупредили об угрозе ЧП. "Поняли и внимательно следим за ситуацией", - ответили с борта самолета авиакомпании JetBlue.

Федеральное авиационное управление, по данным телекомпании, "изучает сообщения" о возможном проникновении в воздушное пространство над аэропортом и проинформировало местную полицию. К расследованию обстоятельств происшествия подключилось ФБР.

Как заявил в интервью телекомпании KTTV эксперт по вопросам авиационной безопасности Стив Ковелл, доклады пилотов были точны, однако неизвестный, скорее всего, лишь на короткое время проник в воздушное пространство над аэропортом. "Даже самые совершенные реактивные ранцы обеспечивают лишь кратковременный полет, - пояснил он. - Возможно, что этот человек лишь успел взлететь и тут же опустился на землю и затем покинул этот район".

По данным журнала Newsweek, в феврале человек с ранцевым двигателем впервые смог подняться на высоту 1800 м.