Медведев не исключил, что расследование преступлений будет вести искусственный интеллект

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключил появления в будущем киберследователей, занимающихся расследованием преступлений с использованием искусственного интеллекта.

В ходе онлайн-встречи в среду с участниками форума "ОстроVа-2020" он отметил, что развитие искусственного интеллекта распространится и на ранее "сугубо человеческие" сферы. "Это и юристы, и экономисты. Может быть киберследователи появятся, которые будут расследовать преступления с использованием компьютерных программ", - сказал Медведев.

По его мнению, "это уже сейчас не фантастика, а вполне осязаемая вещь".

Самым же сильным вызовом в сфере развития искусственного интеллекта Медведев назвал то, что часть специальностей со временем будет утрачивать свою актуальность.