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Медведев не исключил, что расследование преступлений будет вести искусственный интеллект

По мнению зампреда Совбеза, сейчас это не фантастика, а "вполне осязаемая вещь"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключил появления в будущем киберследователей, занимающихся расследованием преступлений с использованием искусственного интеллекта.

В ходе онлайн-встречи в среду с участниками форума "ОстроVа-2020" он отметил, что развитие искусственного интеллекта распространится и на ранее "сугубо человеческие" сферы. "Это и юристы, и экономисты. Может быть киберследователи появятся, которые будут расследовать преступления с использованием компьютерных программ", - сказал Медведев.

По его мнению, "это уже сейчас не фантастика, а вполне осязаемая вещь".

Самым же сильным вызовом в сфере развития искусственного интеллекта Медведев назвал то, что часть специальностей со временем будет утрачивать свою актуальность.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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