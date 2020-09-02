Медведев: последствия экологической катастрофы в Норильске еще только предстоит оценить

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Последствия разлива топлива на ТЭЦ-3 под Норильском еще только предстоит оценить, бизнес должен вкладываться в поддержание экологии. Об этом в среду заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе онлайн-встречи с участниками всероссийского молодежного форума "ОстроVа-2020".

"В Норильске катастрофа случилась. Никто вроде не ожидал. А на самом деле ее последствия еще только предстоит оценить", - сказал Медведев.

По его словам, сохранение природы является общей задачей государства, общественных организаций и бизнеса. "Поскольку бизнес зарабатывает на этом деньги, он должен вкладываться в нормальную экологию, - уверен он. - Это задача ответственного бизнеса".

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде на сумму 148 млрд рублей и направил компании требование о добровольной компенсации причиненного вреда. В "Норникеле" с этой суммой не согласились, считая, что ведомство неверно применило методику оценки. В то же время компания заложила в резерв сопоставимую сумму.