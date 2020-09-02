Тихий океан и Восточно-Китайское море у берегов Японии нагрелись до рекордного уровня

ТОКИО, 2 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Поверхность Тихого океана и Восточно-Китайского моря в ряде прибрежных районов Японии в августе прогрелась до максимально высокого уровня за всю историю наблюдений. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

Синоптики зафиксировали, что температура воды у берегов западной и восточной части острова Хонсю, а также в районе южных островов Окинава и Амами в прошлом месяце составляла порядка 30 градусов Цельсия или даже более. Это рекордные показатели с 1982 года, когда начали вести учет этих данных.

Так, к востоку от префектуры Окинава, которая омывается Восточно-Китайским морем, средняя температура воды в прошлом месяце составляла 30,7 градуса, что на 2,1 градуса выше обычного уровня. В районе западного побережья Хонсю, а также у острова Сикоку также было зафиксировано повышение температуры примерно на 1,5 градуса.

Метеорологи считают, что рекордный нагрев связан с областью высокого давления над Тихим океаном, которая накрыла Японию и способствовала притоку теплого воздуха. Тайфуны до настоящего времени также обходили Японию стороной, что создавало благоприятную среду для повышения температуры воды. Вместе с тем синоптики предупреждают, что чрезмерный нагрев может привести к подъему большого количества водяного пара, что будет способствовать развитию тропических штормов осенью.

Июль в Японии в этому году был пасмурным и не жарким из-за затянувшегося сезона дождей. Однако в августе в большинстве районов страны установилась жаркая солнечная погода. Середина месяца стала наиболее тяжелой для жителей страны. Так, 17 августа в центральном японском городе Хамамацу (префектура Сидзуока) воздух прогрелся днем до 41,1 градуса Цельсия, что стало повторением исторического температурного рекорда два года назад.