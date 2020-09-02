Медведев пожалел, что видеоформат не позволяет сделать сэлфи с участниками "ОстроVа-2020"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев остался доволен онлайн-общением с участниками проходящего на Сахалине форума "ОстроVа-2020", но пожалел, что в формате видеоконференции нельзя сделать традиционное сэлфи на память.

"У нас хорошее общение было. Я люблю такого рода встречи, мне всегда интересно. Надеюсь, вам не совсем скучно было. Единственное, чего мы не можем сделать, что является неотъемлемой частью таких встреч, это сделать сэлфи на память", - шутя подвел итог Медведев.

Он выразил надежду, что через некоторое время все смогут еще раз собраться и сделать совместное фото уже в офлайн-режиме.

"Спасибо вам большое за этот разговор, я вам желаю незабываемых впечатлений. Уверен, что они будут. И желаю, конечно, вам здоровья, поскольку сейчас это очень важно", - подытожил Медведев.