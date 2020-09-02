Медведев рассказал, что во время пандемии посмотрел несколько сериалов про удаленку

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что самоизоляция имеет свои положительные стороны с точки зрения жизни семьи. Он рассказал, что сам за время работы на удаленке посмотрел несколько сериалов на эту же тему.

В ходе онлайн-встречи в среду с участниками форума "ОстроVа-2020" Медведев отметил, что у удаленного режима работы в целом есть и некоторые плюсы, в том числе - возможность больше общаться с близкими. "Я считаю, что для семьи это вообще-то было неплохо. Хотя могли быть разные сюжеты, это тоже правда", - сказал зампред СБ РФ.

Отвечая на вопрос, какие сериалы он смотрел в последнее время, Медведев сказал, что речь идет как раз о тех произведениях, в которых отражена тема работы в удаленном режиме. "Их несколько штук было выпущено. Я сейчас не буду давать характеристики, некоторые из этих сериалов, на мой взгляд, очень плохие, а некоторые - весьма смешные", - сказал зампред Совбеза, уточнив, что названий он не помнит.

"Что характерно: многие ситуации, которые там обыгрывались, они действительно в жизни имели место, и это, я думаю, еще будет предметом кинематографического исследования в ближайшие годы. Например, когда человек вынужден, с одной стороны, работать дома, а с другой стороны - воспитывать детей, готовить еду и так далее. Это совершенно новая для нас ситуация, которую было интересно посмотреть в кинематографическом исполнении", - рассказал Медведев.