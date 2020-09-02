Источник: Россия и США не вошли в список стран, с которыми ЕС разрешил открытие границ

БРЮССЕЛЬ, 2 сентября августа. /ТАСС/. Послы 27 стран ЕС приняли решение оставить без изменений список из 10 иностранных государств, с которыми странам сообщество разрешено открыть внешние границы, США и Россия в этот список не входят.
Об этом сообщил ТАСС в среду европейский дипломатический источник в Брюсселе.
"На заседании Комитета постоянных представителей ЕС (COREPER) было принято решение оставить список стран без изменений", - сообщил европейский дипломат. В него входят Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Руанда, Грузия, Уругвай.
"Институты Евросоюза осведомлены о решении властей Греции разрешить ограниченный въезд гражданам России и изучают его в настоящий момент", - добавил источник.