Источник: Россия и США не вошли в список стран, с которыми ЕС разрешил открытие границ

БРЮССЕЛЬ, 2 сентября августа. /ТАСС/. Послы 27 стран ЕС приняли решение оставить без изменений список из 10 иностранных государств, с которыми странам сообщество разрешено открыть внешние границы, США и Россия в этот список не входят.

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Карта стран, полностью или частично открывших свои границы для россиян

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Об этом сообщил ТАСС в среду европейский дипломатический источник в Брюсселе.

"На заседании Комитета постоянных представителей ЕС (COREPER) было принято решение оставить список стран без изменений", - сообщил европейский дипломат. В него входят Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Руанда, Грузия, Уругвай.

"Институты Евросоюза осведомлены о решении властей Греции разрешить ограниченный въезд гражданам России и изучают его в настоящий момент", - добавил источник.