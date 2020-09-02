Медведев считает, что проблемы экологии стали волновать россиян больше, чем 20 лет назад

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Экологические проблемы сегодня волнуют россиян больше, нежели 20-25 лет назад, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Может, лет 20-25 назад экологические проблемы не очень волновали наших людей. Были другие проблемы. Сейчас очень волнуют. И это не абстрактные проблемы типа роста ВВП, а то, с чем сталкивается человек каждый день: качество воды, воздуха", - сказал Медведев в ходе онлайн-встречи с участниками всероссийского молодежного форума "ОстроVа-2020".

Медведев отметил, что получает в соцсетях большое число обращений на тему экологии. В частности, граждане жалуются на увеличение выбросов вредных веществ в атмосферу, низкое качество питьевой воды, нарушение предприятиями предельно допустимых норм выбросов, уточнил он.

"Нам, конечно, нужно в масштабах всей страны внедрять наилучшие доступные технологии. И решение об этом принято", - продолжил зампредседателя Совбеза. Очень важную роль, по его мнению, играют и экологические структуры. "Государство не должно отмахиваться от них как от назойливых мух", - подчеркнул он, отметив необходимость объединения усилий государства и общественных организаций в деле сохранения окружающей среды. "Иначе могут случиться непоправимые последствия".