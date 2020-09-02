Петербургский Политех с октября запустит 40 новых программ повышения квалификации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) запустит в октябре 40 новых онлайн-программ повышения квалификации по направлениям аттестации Ростехнадзора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе проекта Минобрнауки по повышению конкурентоспособности вузов РФ "5-100".

"СПбПУ (участник проекта повышения конкурентоспособности вузов РФ "5-100") подписал договор о сетевой форме реализации образовательных программ с ФБУ "Учебно-методический кабинет" Ростехнадзора, <...> уже с октября 2020 года стартует реализация 40 новых программ повышения квалификации", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, каждая программа представлена в онлайн-формате: теоретическими модулями от СПбПУ и практическим модулем - учебно-тренажерным комплексом на базе автоматизированной системы удаленного обучения Ростехнадзора. Для обеспечения образовательного процесса создается рабочая группа по разработке и реализации программ, в которую войдут 5 институтов университета.

"Для реализации проекта собрана сильная команда, и мы будем постоянно расширять перечень программ, чтобы в 2021 году охватить все 94 программы ДПО (дополнительное профессиональное образование - прим. ТАСС) по направлениям аттестации Ростехнадзора", - цитирует пресс-служба руководителя проекта, и.о. директора Института дополнительного образования СПбПУ Александра Курзанова.

В пресс-службе добавили, что СПбПУ также рассматривает возможность проведения цикла регулярных образовательных мероприятий - 5 очных программ для поднадзорных предприятий Ростехнадзора по темам, связанным с контролем качества строительства, эксплуатацией подъемных сооружений, обеспечением безопасности объектов систем газораспределения и газопотребления.