Догузова: юг России в летний сезон 2020 года принял вдвое меньше туристов, чем годом ранее

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Порядка 7 млн туристов отдохнуло на Юге России летом 2020 года, что вдвое меньше, чем в летний сезон 2019 года, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, выступая на открытии выставки "Знай наше".

"Сезон состоялся. У нас на всеми любимом Юге России, по предварительным оценкам, уже отдохнуло порядка 7 млн человек. Если сравнивать с прошлым годом, это почти половина того турпотока, который традиционно отдыхает на юге в обычный сезон. Окончательные цифры мы еще будем смотреть, но в текущих обстоятельствах, когда еще пару месяцев назад было не очевидно, сможем ли мы вообще отдохнуть, можно ли возобновлять сезон, когда все отрасли работали с ограничениям, нам все же удалось сезон провести", - отметила она.

Догузова отметила, что Ростуризм видит многократный рост турпотоков в Алтайский край и Карелию, которые были популярны в этом сезоне. "Этот нестандартный, тяжелый год стал для туристической отрасли, для индустрии гостеприимства годом новых возможностей, открыл для нас новые горизонты - мы запустили целый ряд, я бы сказала, исторических, новых программ, которые впервые реализовывались в индустрии", - заключила глава Ростуризма.