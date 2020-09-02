Кабмин выделит Иркутской области 300 млн рублей на строительство школ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство России выделит более 300 млн рублей для софинансирования строительства детских садов и школ в Тулунском районе Иркутской области, пострадавшем в прошлом году от наводнения. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в среду на заседании правительства.

"Правительство продолжает оказывать помощь Иркутской области, где в прошлом году в зону подтопления попало свыше 100 населенных пунктов. Сегодня выделим более 300 миллионов рублей для софинансирования расходов региона на строительство детских садов и школ", - сказал глава правительства.

Как отметил Мишустин, "они будут построены в Тулунском районе, наиболее пострадавшем от наводнения".

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, 1,3 тыс. домов смыты, почти 7 тыс. строений признали подлежащими сносу. Сильнее всего пострадал город Тулун.