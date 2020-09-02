Путин 2 сентября обсудит развитие Севастополя с врио губернатора Развожаевым

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду обсудит развитие Севастополя с врио губернатора Михаилом Развожаевым. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин работает в Ново-Огареве. Сегодня день внутренних мероприятий, рабочих встреч, совещаний. Из публичного - он примет врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева", - сказал Песков.

Он добавил, что это будет "традиционное общение по вопросам развития такого важного российского региона".