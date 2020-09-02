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Путин 2 сентября обсудит развитие Севастополя с врио губернатора Развожаевым

Пресс-секретарь главы государства отметил, что это будет "традиционное общение по вопросам развития такого важного российского региона"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду обсудит развитие Севастополя с врио губернатора Михаилом Развожаевым. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин работает в Ново-Огареве. Сегодня день внутренних мероприятий, рабочих встреч, совещаний. Из публичного - он примет врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева", - сказал Песков.

Он добавил, что это будет "традиционное общение по вопросам развития такого важного российского региона".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичРазвожаев, Михаил Владимирович
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