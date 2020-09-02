Посольство России в Греции выясняет в ведомствах детали решения по въезду в страну россиян

АФИНЫ, 2 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в Греции выясняет в греческих ведомствах детали и условия реализации правительственного решения о разрешении въезда в Грецию до 500 россиян в неделю с 7 сентября. Об этом сообщили в среду в пресс-службе посольства РФ в Греции.

"Посольство ознакомилось с опубликованным в официальном правительственном вестнике решением о въезде до 500 россиян в неделю с 7 сентября", - говорится в сообщении. В диппредставительстве отметили, что в настоящее время выясняют в компетентных греческих ведомствах детали и условия.

Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице. Об этом говорится в опубликованном 1 сентября совместном министерском решении, которое будет действовать с 7 по 21 сентября. Согласно этому документу, "разрешается въезд на территорию Греции максимум 500 гражданам России в неделю, причем исключительно воздушным путем через аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона (остров Крит)". Пассажиры должны иметь квитанцию бронирования гостиницы или другие соответствующие документы, в которых указывается их временное место жительства в стране. Прилетающие должны также заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте https://travel.gov.gr, указав свои контактные данные в Греции за день до прибытия в страну. Подтверждение заполнения электронной формы PLF, которое автоматически отправляется в виде электронного сообщения пассажиру системой, считается необходимым проездным документом.

Рейсы между двумя странами пока не возобновились

"Аэрофлот" и Aegean Airlines приостановили с марта регулярные полеты из России в Грецию и обратно из-за ситуации с коронавирусом. В этот период и до сих пор осуществлялись только вывозные рейсы. В минувший понедельник таким рейсом в Москву вылетели 150 пассажиров - россиян и постоянно проживающих в РФ граждан Греции.

Ситуация с коронавирусом в Греции находится под контролем, хотя с конца июля число инфицированных растет достаточно высокими темпами - по 150-290 человек в сутки. Во вторник были зарегистрированы 207 новых случаев, а их общее число с начала пандемии достигло 10 524. Всего в Греции от коронавируса умер 271 человек.