В сочинском парке "Дендрарий" вылупились девять птенцов павлинов

СОЧИ, 2 сентября. /ТАСС/. Девять птенцов павлинов вылупились в парке "Дендрарий" Сочинского национального парка.

"В многочисленной семье павлинов парка "Дендрарии" в этом году - большое пополнение. За лето у двух пар вылупились сразу девять птенцов! Четверо появились на свет два месяца назад, а ещё пятерым нет и двух недель", - говорится в сообщении пресс-службы парка.

Уточняется, что птенцы чувствуют себя хорошо. Половозрелости павлины достигнут через два-три года. Сейчас в парке живут 18 взрослых особей, самому взрослому вожаку Паше - восемь лет.

"Традиция разводить павлинов в "Дендрарии" сохранилась со времен Сергея Николаевича Худекова, основателя денропарка. А еще павлин - символ "Дендрария". Раскидистые перья с его надхвостья украшают центральный вход с кассами. Пышное оперение, украшающее хвост павлина - это лишь его надхвостье", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сочинский национальный парк, площадью более 200 тысяч га был создан в 1983 году для охраны природы из-за большого наплыва туристов. Он занимает предгорья и горную местность в районе Сочи. Расположен на границе Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Краснодарского края и граничит с объектом всемирного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". На территории охраняемых зон нацпарка можно встретить краснокнижных животных и увидеть исчезающие растения-эндемики, например, особый вид самшитов.

В 2019 году Сочинский нацпарк вошел в число самых посещаемых природных территорий России. Здесь расположены крупные туристические и рекреационные объекты. Среди них - знаменитый сочинский парк "Дендрарий", башня на горе Ахун, каскад "33 водопада" и Агурское ущелье.