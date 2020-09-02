Россияне по прибытии в Грецию не будут проходить карантин при наличии теста на коронавирус

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Гражданам России, прибывающим в Грецию, не нужно будет проходить карантин при наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию. Об этом в среду сообщили ТАСС в посольстве республики в Москве, комментируя информацию о том, что россияне с 7 сентября могут посещать Грецию.

"Туристы, которые имеют при себе отрицательный результат анализа на коронавирус, не будут находиться в карантине", - сообщили в диппредставительстве.

Вместе с тем в посольстве указали, что "существует вероятность проведения произвольных выборочных тестов в аэропорту". "Туристы, которые проходят выборочное тестирование, должны будут оставаться в своих отелях до тех пор, пока не будут известны результаты. Несмотря на то, что это может зависеть от загруженности лабораторий и других обстоятельств, обычно тесты не занимают много времени - от нескольких часов до суток", - указали в посольстве республики.

Россия и Греция продолжают вести переговоры о возобновлении регулярных рейсов, сообщили в посольстве республики в Москве. "Греция разрешает въезд гражданам РФ с 7 сентября. Для возобновления полетов российская сторона также должна дать свое согласие. Касательно условий мы сможем проинформировать, как только переговоры обеих сторон завершатся", - сообщили в диппредставительстве.

Как сообщалось в опубликованном 1 сентября совместном министерском решении, Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице. Решение будет действовать с 7 по 21 сентября. Согласно этому документу, "разрешается въезд на территорию Греции максимум 500 гражданам России в неделю, причем исключительно воздушным путем через аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона (остров Крит)". Пассажиры должны иметь квитанцию бронирования гостиницы или другие соответствующие документы, в которых указывается их временное место жительства в стране.

"Аэрофлот" и Aegean Airlines приостановили с марта регулярные полеты из России в Грецию и обратно из-за ситуации с коронавирусом. В этот период и до сих пор осуществлялись только вывозные рейсы.