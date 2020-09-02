Жители Вильнюса получат в аптеках таблетки йода, закупленные на случай аварии на БелАЭС

ВИЛЬНЮС, 2 сентября. /ТАСС/. Препараты йода, которые Литва закупила на случай аварии на Белорусской атомной электростанции, находящейся рядом с литовской границей и в 50 км от Вильнюса, жителям литовской столицы будут распространяться через аптечную сеть. Об этом в среду в эфире национального радио сообщил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

"С Министерством здравоохранения Литвы достигнута договоренность о том, что в столице эти препараты будут распространяться не муниципалитетами, а через аптечную сеть", - сказал он.

Таблетки населению выдаются бесплатно. Как пояснил градоначальник, в небольших населенных пунктах это можно сделать с помощью местной администрации. "В столице такой вариант в связи с большим числом жителей не представляется возможным", - утверждал мэр. Еще одним плюсом, по его мнению, станет то, что фармацевты смогут проконсультировать людей о том, как и когда принимать препарат. Согласно официальной статистике, в Вильнюсе насчитывается более 550 тыс. жителей.

Всего Литва закупила препараты йода в количестве 4 млн таблеток. Партия рассчитана на 1 млн человек. Население Литвы составляет 2,8 млн. В первую очередь таблетками обеспечивается население в радиусе 30 км от АЭС.

Так называемый физический пуск станции - загрузка ядерного топлива в первый реактор - состоялся 7 августа. В связи с этим МИД Литвы направил Минску ноту протеста, в которой утверждалось, что действия Белоруссии нарушают принципы открытости, прозрачности и добрососедства, а деятельность АЭС из-за близости к столице Литвы и нерешенных проблем ядерной безопасности создает непосредственную угрозу для нацбезопасности Литвы, окружающей среды и населения. Начало производственной эксплуатации станции намечено на четвертый квартал.