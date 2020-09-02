Минприроды проведет проверку в заповеднике "Утриш" в связи с пожарами

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Минприроды России проведет проверку в государственном природном заповеднике "Утриш" в связи с произошедшими пожарами, сообщает пресс-служба министерства в среду.

"Минприроды России будет проводить проверку в заповеднике "Утриш" в связи с произошедшими в Краснодарском крае крупными лесными пожарами", - говорится в сообщении.

24 августа на территории Анапы между населенными пунктами Большой и Малый Утриш загорелась лесная подстилка, позднее огонь перекинулся на территорию заповедника "Утриш". Ликвидировать пожар удалось только вечером 26 августа. Общая площадь, пройденная огнем, составила около 130 га.

Государственный природный заповедник "Утриш" учрежден в 2010 году, его общая площадь - 10 тыс. га. Заповедник расположен на территориях Новороссийска и Анапы. "Утриш" входит в тройку лидеров среди заповедников России по количеству видов растений. Экосистемы представлены сухими восточно-средиземноморскими субтропиками с большим числом эндемиков и реликтов, сохранившихся с третичного периода.