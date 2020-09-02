Временные ограничения движения транспорта будут введены в Сочи в дни этапа "Формулы-1"

СОЧИ, 2 сентября. /ТАСС/. Временные ограничения движения автотранспорта будут введены во время проведения российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", который пройдет в Сочи с 24 по 27 сентября. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"26 и 27 сентября с 06:00 до 22:00, в период проведения российского этапа "Формулы-1", на курорте предусмотрено введение ограничений в движении грузовых транспортных средств. Временный запрет будет действовать на федеральных дорогах от Джубги до границы с Республикой Абхазия и на участке автомобильной дороги Адлер - Красная Поляна", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, на территории Имеретинской низменности с 07:00 24 сентября до 23:00 27 сентября будет ограничен проезд для всех, кто не имеет соответствующей аккредитации. В этот же период будут перекрыты выезды, прилегающие к автодрому, на улицу Триумфальную: с улицы Журналистов, с улицы Староохотничьей и с улицы Перелетной. Исключение будет сделано только для маршрутных транспортных средств и такси.

Этап в Сочи пройдет в присутствии зрителей, такое решение было принято после согласования со всеми заинтересованными сторонами - правительством РФ, руководством "Формулы-1" и организаторами этапа. Гран-при России проводится с 2014 года, контракт на проведение гонки в Сочи рассчитан до 2025 года.