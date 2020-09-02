Прощание с Борисом Клюевым пройдет 4 сентября

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Прощание с народным артистом РФ Борисом Клюевым, который умер во вторник на 77-м году жизни, состоится в пятницу, 4 сентября, в Государственном Академическом Малом театре. Об этом ТАСС сообщили в Гильдии актеров кино Союза кинематографистов в среду.

"Выяснили дату прощания с Борисом Клюевым, точно будет 4 сентября", - сказала собеседница агентства.

Ранее директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила, что прощание пройдет на сцене театра.

В мае 2018 года стало известно, что актер борется с онкологическим заболеванием.

О Клюеве

Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. В 1969 году окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина (ныне - Высшее театральное училище, институт, им. М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России).

С 1969 года - актер Государственного академического Малого театра России. Исполнил на его сцене различные роли более чем в 60 спектаклях. Среди которых "Гроза", "Горе от ума", "Король Лир", "Делец", "Корсиканка", "Мольер", "Пиковая дама", "Маскарад" и других.

Клюев широко известен в качестве киноактера. Исполнял роли в фильмах "Д"Артаньян и три мушкетера", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Михайло Ломоносов", "ТАСС уполномочен заявить...", телесериал "Воронины". В общей сложности Клюев снялся более чем в 120 фильмах и сериалах.

Награжден орденами Дружбы (1999), Почета (2008), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2019). Отмечен почетной грамотой президента РФ (2015).