Актрису Ирину Печерникову похоронят на Ваганьковском кладбище

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова, умершая на 75-м году жизни, будет кремирована. Прах захоронят в ячейке на Ваганьковском кладбище в Москве, сообщили ТАСС в Гильдии актеров кино Союза кинематографистов.

"Ирину будут кремировать. Захоронят на Ваганьковском кладбище, где ее папа и мама. Это ячейка", - сказали в гильдии, уточнив, что дата еще неизвестна.

Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в городе Грозном. В 1966 году окончила Школу-студию МХАТ, затем начала работать в Московском театре им. Ленинского комсомола, а с 1968 года - в Академическом театре им. Владимира Маяковского. Служила также в Государственном академическом Малом театре в 1978-1990-х годах.

В кино дебютировала в роли в фильме-опере 1967 года "Каменный гость". Снималась в картинах "Города и годы", "Открытие", "Два капитана", "Птицы наших надежд" и других. В 1990-х приостановила карьеру. В 2010-е годы возобновила творческую деятельность, принимала участие в разных проектах в кино и на телевидении, в том числе стала участницей телешоу "Формула красоты".