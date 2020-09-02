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Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью актера Владимира Андреева

Премьер-министр назвал его человеком необычайной душевной щедрости и мудрым наставником

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью актера и режиссера, народного артиста СССР Владимира Андреева. Телеграмма опубликована в среду на сайте правительства.

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"Многогранный талант Владимира Алексеевича раскрывался во множестве образов, созданных им в кино и на сцене, глубоких режиссерских работах, которые широко известны и любимы людьми разных поколений. Большой ценитель русской словесности, он виртуозно владел искусством чтеца. Мудрый наставник, человек необычайной душевной щедрости, Владимир Алексеевич воспитал целые плеяды ярких артистов, прививая своим ученикам любовь к профессии и уважение к зрителю", - подчеркнул премьер.

Андреев умер в 29 августа. Прощание с ним проходит 2 сентября в Театре им. М.Н. Ермоловой.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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