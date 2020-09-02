Лавров заявил, что РФ озабочена задержаниями в Белоруссии российских журналистов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Москва озабочена тем, что некоторые российские журналисты были задержаны на территории Белоруссии. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

"Мы, конечно же, озабочены тем, что некоторые из российских журналистов, которые работали в Белоруссии и продолжают работать, подвергались задержанию, в том числе не самому такому аккуратному", - сказал он.

По слвам Лаврова, Москва получила заверения от Минска о том, что будет обеспечена работа российских журналистов, у которых есть аккредитация и которые действуют в рамках закона. "Мы сегодня подчеркнули еще раз и получили заверения со стороны наших белорусских коллег в необходимости обеспечивать работу российских журналистов, которые имеют соответствующую аккредитацию и действуют в рамках правового поля", - сказал он.