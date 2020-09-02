Синоптики обещают регионам Центральной России теплую и сухую погоду

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха в среднем на 2-3 градуса на значительной территории Центрального федерального округа (ЦФО) 3-4 сентября. Так, в Воронежской, Белгородской, Липецкой, Курской областях ожидается около плюс 27-30 градусов, во Владимирском, Брянском, Тульском и других регионах установится умеренно теплая погода - плюс 23-26 градусов, сообщили ТАСС в среду в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Как рассказала ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Светлана Перова, в регионе сохранится жаркая погода, но с 3 сентября температура воздуха начнет снижаться. "Сегодня еще будет плюс 35-36 градусов по области, действует штормовое предупреждение, но завтра жара начнет потихоньку спадать, хотя и до плюс 33 градусов. А послезавтра у нас ожидается плюс 25-30 градусов. Причина жары - в установившемся антициклоне, но он уже уходит на восток, и регион сейчас на его периферии", - сказала Перова.

Аналогичная погода в предстоящие двое суток прогнозируется в Белгородской, Орловской, Липецкой и Курской областях, где температура воздуха понизится с плюс 29-33 градусов до плюс 27-30 градусов. Во Владимирской, Брянской, Калужской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областях 3-4 сентября, по данным синоптиков, ожидается около плюс 23-26 градусов, переменная облачность. "3 сентября - без осадков, ночью и утром в отдельных районах туман. 4 сентября - малооблачно, температура воздуха ночью составит плюс 6-11 градусов, днем - до плюс 25 градусов", - отметили в ЦГМС по Владимирской области.

В Ивановской, Костромской, Смоленской, Тверской. Ярославской областях, по информации местных ЦГМС, в четверг и пятницу воздух прогреется до плюс 20-22 градусов. В Смоленском регионе 4 сентября возможен небольшой дождь, добавили синоптики.

На сайте Гидрометцентра России сообщается, что 3-4 сентября погоду в Центральной России будет определять юго-западная периферия антициклона с центром над Западным Уралом. Кратковременные дожди возможны на западе округа, в отдельных районах ветер будет усиливаться до 15 м/с.