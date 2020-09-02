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Пандемия COVID-19

Песков назвал регионы, где популяционный иммунитет к коронавирусу выше 20%

Пресс-секретарь президента сообщил, что это Калининград, Амурская область, Татарстан, Мурманская область, Астраханская область, Санкт-Петербург, Тюменская область и Москва

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал регионы РФ, где популяционный иммунитет к коронавирусу превышает 20%. В беседе с журналистами он напомнил о ранее проведенном исследовании Роспотребнадзора, согласно которому в ряде субъектов РФ уровень популяционного иммунитета составил более 20%.

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"Это Калининград, Амурская область, Татарстан, Мурманская область, Астраханская, Санкт-Петербург, Тюменская область и Москва", - сказал Песков.

Ранее Роспотребнадзор заявлял, что коллективный иммунитет россиян к коронавирусной инфекции по итогам первого этапа исследований ведомства в 11 регионах превышает 20%. При этом максимальные уровни иммунитета был выявлены у детей дошкольного и раннего школьного возраста.

В частности, по данным Роспотребнадзора, в рамках первого этапа в июне - августе обследовано более 71,8 тыс. человек в 26 субъектах Российской Федерации. По итогам исследования в 11 регионах уровень популяционного иммунитета составил более 20%, максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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