Власти Крыма рассматривают "фантастические" варианты для спасения обмелевших водохранилищ

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма рассматривают различные проекты, вплоть до фантастических, по предотвращению испарений воды с поверхности обмелевших водохранилищ, питающих Симферополь, сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов.

В среду в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался второй этап ограничений водоснабжения. Графики подачи воды вводятся в связи с обмелением из-за засухи снабжающих водохранилищ: Аянского, Партизанского и Симферопольского.

"Меры, вплоть до самых фантастических по уменьшению объема испарения с поверхности зеркала [водохранилищ]. Там чего только угодно, и покрытие зеркала воды различными способами, не буду даже рассказывать", - сообщил Аксенов на совещании по водоснабжению, которое проходит онлайн.

Крымский гидрометцентр 1 сентября сообщил, что основные реки, питающие водохранилища в Крыму, пересохли. В частности, с 26 июля пересохла река Кача у села Суворово, 3 августа пересохла река Альма выше Партизанского водохранилища, 13 августа пересохла река Черная выше Чернореченского водохранилища, 18 августа пересохла река Бельбек у села Фруктовое, 29 августа впервые за историю гидрометеорологических наблюдений пересохла река Тонас, являющаяся правым притоком реки Биюк-Карасу.