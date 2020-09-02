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Конфликт вокруг разработки Куштау
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Горе Куштау в Башкирии присвоили статус памятника природы

Соответствующее постановление подписал глава региона Радий Хабиров

ТАСС, 2 сентября. Глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление, присвоив шихану Куштау статус памятника природы регионального значения. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы республики.

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В сообщении, опубликованном на сайте главы республики, поясняется, что охранный статус горе присвоили для сохранения редких видов растений, животных и уникальных природных ландшафтов.

Член Общественной палаты РФ Ростислав Мурзагулов, избранный от Республики Башкортостан, ранее на заседании палаты сообщил, что Министерство природных ресурсов и экологии РФ уже согласовало это решение. "Сегодня утром было получено согласование Минприроды России. Постановление подписано", - сказал он.

Горы Шиханы - древние коралловые рифы, образовавшиеся на дне Пермского моря. Их возраст более 230 триллионов лет. Они внесены в Список геологического наследия всемирного значения Geosites. Подобные горы есть только в Австралии.

Теги
РоссияБашкортостанХабиров, Радий ФаритовичКонфликт вокруг разработки Куштау
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