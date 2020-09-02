В Петербурге открылась выставка фотографий советско-японской войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Выставка "Война после Победы. К 75-летию разгрома милитаристской Японии" открылась в среду в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

2 сентября 1945 года представители Японской империи подписали акт о полной и безоговорочной капитуляции своего государства. Этому событию во многом способствовало решение о вступлении в войну против Японии Советского Союза и успешно проведенная Маньчжурская наступательная операция.

"Выставка открылась, на ней представлено 60 фотографий советских военных корреспондентов, запечатлевших многочисленные эпизоды советско-японской войны - пехоту и танки в разгар Маньчжурской операции, десанты военных моряков Амурской речной флотилии и Тихоокеанского флота, жителей китайских городов, приветствующих советских воинов-освободителей, красноармейцев и краснофлотцев, вышедших к берегам Ляодунского полуострова, Сахалина и занявших Курильские острова, и, наконец, исторический момент капитуляции милитаристской Японии", - отметила представитель пресс-службы.

Представленные фотографии позволяют проследить разные этапы войны - подготовку советского наступления в Маньчжурии, начало войны и наступление Красной армии в Маньчжурии, капитуляцию Квантунской армии, как проходила Южно-Сахалинская операция советских войск и Курильская десантная операция.