Эр-Рияд разрешил пролетать над саудовской территорией самолетам, следующим из или в ОАЭ

ТАСС, 2 сентября. Власти Саудовской Аравии разрешили в среду самолетам гражданской авиации, следующим из или в ОАЭ, пролетать над территорией королевства. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, разрешение выдано вне зависимости от конечного или начального пункта рейса.

Со своей стороны Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило, что указанное решение не означает, что Эр-Рияд скорректировал свой подход к палестинской проблеме. "Позиция королевства по палестинской проблеме неизменна и не будет скорректирована после выданного королевством разрешения на пересечение саудовского воздушного пространства самолетами гражданской авиации, следующими в или из ОАЭ", - приводит телеканал Al Arabiya заявление МИД королевства.

Как сообщило агентство Reuters, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя ситуацию, намекнул на то, что теперь самолетам израильских авиакомпаний также будет позволено "напрямую" следовать в ОАЭ. По утверждению агентства, путь следования премьер показал на карте, "не заявив об этом открыто".

В понедельник самолет израильского национального авиаперевозчика El Al с американской и израильской делегациями на борту совершил первый прямой перелет между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами. Полет проходил через воздушное пространство Саудовской Аравии.