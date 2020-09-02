В центре Петербурга откроют мемориальную доску в память о нотариусах, работавших в блокаду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Мемориальная доска, увековечивающая память о нотариусах, которые работали в блокадном Ленинграде, появится на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Церемония открытия запланирована на 7 сентября. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС председатель комиссии по делам молодежи Нотариальной палаты города Наталия Лебедева.

"На здании по адресу: Невский, 44, состоится торжественная церемония открытия мемориальной доски, которая увековечит память нотариусов, работавших в дни блокады Ленинграда в 1941-1944 гг., - рассказала Лебедева. - [В годы блокады] нотариусы работали в широком диапазоне: удостоверяли договоры, доверенности, завещания, выдавали свидетельства о праве на наследство и много других действий. Несмотря на холод, они сохранили все нотариальные книги, не сожгли ни одного документа. Благодаря только этим архивам люди, которые возвращались в Ленинград из эвакуации, смогли подтвердить, что они действительно жители города, смогли найти своих родных и близких и прежде всего своих детей".

По ее словам, в здании на Невском, дом 44, находилась 1-я Ленинградская государственная нотариальная контора, на которую пришлась основная нагрузка по совершению нотариальных действий в тот период. "В связи с этим нотариальное сообщество решило увековечить память своих коллег, и в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне установить на фасаде этого здания мемориальную доску", - сказала Лебедева. Событие стало результатом усилий многих нотариусов Санкт-Петербурга, которые активно занимались поиском и обобщением исторических данных, а также благодаря помощи разных учреждений города, добавила глава комиссии.

Торжественная церемония состоится 7 сентября, в канун Дня начала блокады Ленинграда. "Хочется надеяться, что в ходе прогулок по Невскому проспекту каждый неравнодушный человек остановится просто постоять, положить цветы", - сказала Лебедева.

Блокада Ленинграда - одна из самых драматических страниц в истории Великой Отечественной войны. Осада города на Неве продолжалась 872 дня, за это время от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибли, по разным данным, от 600 тыс. до 1,5 млн жителей города. Полностью блокада была снята 27 января 1944 года.