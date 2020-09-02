WSJ: вакцины от коронавируса почти не достанутся развивающимся странам на первом этапе

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Развивающиеся страны рискуют остаться без минимально необходимого количества вакцин от коронавируса на первом этапе их глобального распределения из-за того, что более состоятельные государства уже заключили контракты на покупку большинства будущих препаратов. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов в области здравоохранения.

Как подсчитало издание, США, страны ЕС, Япония и Великобритания за последние месяцы согласовали приобретение порядка 3,7 млрд доз вакцин у западных фармацевтических компаний. При этом, подчеркивает The Wall Street Journal, Китай и Индия, обладающие значительными ресурсами по производству вакцин, вероятно, также направят большую часть будущих препаратов на нужды собственного населения. Таким образом, многие развивающиеся страны могут остаться практически без вакцин от коронавируса на начальном этапе, поскольку компании по всему миру вряд ли будут способны произвести более 4 млрд доз к концу 2021 года, заключили эксперты.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир заявил, что Соединенные Штаты не будут участвовать в международной инициативе COVAX по разработке, производству и распространению вакцины от коронавируса нового типа. Проектом COVAX управляют Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), Коалиция за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI), ВОЗ, а также транснациональные корпорации - производители вакцин, которые видят в этом инструменте дополнительный источник государственного финансирования. Цель механизма состоит в инвестировании средств примерно в 12 различных вакцин и обеспечении к ним справедливого раннего доступа, когда они появятся на рынке.

К концу 2021 года предполагается распределить при содействии COVAX около 2 млрд доз вакцины. На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения заявила, что к механизму присоединились уже 172 страны. В проекте принимают участие в том числе страны ЕС и Япония, однако пока неизвестно, каким именно количеством будущих доз они готовы поделиться с другими государствами. В свою очередь российские власти неоднократно заявляли, что вакцинация от коронавируса должна пройти одномоментно во всем мире.

Российская вакцина

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Центром им. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне - июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. 15 августа в Минздраве сообщили о начале производства препарата. Позже директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил ТАСС, что вакцинация добровольцев на этапе пострегистрационных исследований начнется 5-7 сентября.