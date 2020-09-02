Преподаватели старше 65 лет смогут работать в вузах в обычном режиме

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Сотрудники старше 65 лет или имеющие хронические заболевания смогут работать в вузах в обычном режиме, несмотря на ограничения из-за коронавируса. Соответствующие изменения внесены в рекомендации Роспотребнадзора по профилактике новой инфекции в университетах, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"В частности, изменен пункт 1.11, в котором говорится о невозможности очной работы преподавателей из групп риска. Теперь с учетом изменений педагогические работники в возрасте старше 65 лет, а также сотрудники с хроническими заболеваниями могут выполнять свои служебные обязанности по согласованию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения в методические рекомендации были внесены с учетом изменения эпидемической обстановки и обращений Министерства культуры России, а также Ассоциации учебных заведений искусства и культуры.

В предыдущей версии рекомендаций Роспотребнадзор советовал не допускать к работе в вузах преподавателей старше 65 лет, а также сотрудников, имеющих хронические заболевания.