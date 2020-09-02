В Краснодарском крае на две недели продлен режим повышенной готовности из-за пандемии

КРАСНОДАР, 2 сентября. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, который действует на территории Краснодарского края с 13 марта в связи с пандемией коронавируса, продлен до 18 сентября. Об этом говорится в постановлении губернатора края Вениамина Кондратьева, размещенном на сайте администрация региона.

Ранее в Telegram-канале глава Кубани сообщал о продлении режима повышенной готовности на территории края до 3 сентября.

"Постановляю продлить с 3 сентября 2020 г. до 0 часов 00 минут 18 сентября 2020 г. режим функционирования "Повышенная готовность", - говорится в документе. Уточняется, что для лиц старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями сохраняется режим самоизоляции.

С 13 марта в регионе действует режим повышенной готовности, с 31 марта в Краснодарском крае действовал режим карантина, в соответствии с которым было прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, движение на личных автомобилях было разрешено только при наличии специальных пропусков. С апреля начали поэтапно вводить послабления ограничительных мер, возобновили работу ряда предприятий. Режим карантина сняли с 21 июня, при этом регион вернулся к действию режима повышенной готовности.