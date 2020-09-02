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СМИ: Польша предложила Словении выйти из Стамбульской конвенции по защите женщин

По данным газеты Delo, министерство юстиции Польши предложило подготовить текст новой конвенции, которую затем передадут для ратификации и подписания группе стран, вероятнее всего, правоконсервативных восточноевропейских государств

ЛЮБЛЯНА, 2 сентября. /ТАСС/. Министр юстиции Польши Збигнев Зёбро направил властям Словении письмо с предложением поддержать инициативу Варшавы по выходу из Стамбульской конвенции Совета Европы (СЕ) о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. Об этом сообщила в среду словенская газета Delo.

Издание отмечает, что министерство юстиции Польши предлагает Словении подготовить текст новой конвенции, которая затем будет передана для ратификации и подписания группе стран, вероятнее всего, правоконсервативных восточноевропейских государств.

Конвенция, принятая в Стамбуле 47 странами СЕ 11 мая 2011 года, стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. В ней сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования, а также даны рекомендации по разработке комплексной политики.

В то же время конвенция подвергается критике в ряде стран из-за того, что, по мнению ряда экспертов, принятие документа, в котором гендерная роль рассматривается в качестве социальной, может подорвать традиционные семейные ценности. Входящая в польскую правящую коалицию партия "Солидарная Польша" 27 июля 2020 года подала в Министерство семьи, труда и социальной политики заявку на выход республики из конвенции, что вызвало озабоченность Совета Европы.

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