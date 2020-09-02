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Севастополь летом посетили 120 тыс. туристов, на 20% больше, чем в 2019 году

Врио губернатора Михаил Развожаев также отметил, что в городе побывали около полумиллиона человек с экскурсиями

НОВО-ОГАРЕВО, 2 сентября. /ТАСС/. Севастополь летом 2020 года посетили около 120 тыс. туристов, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в городе побывали около полумиллиона человек с экскурсиями, сообщил в среду врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"С 1 июля начали сезон полноценный, и уже плюс 20% [турпотока] фиксируем, то есть у нас за июль 120 тыс., кто приехал с ночевкой в места размещения и около полумиллиона экскурсантов в Севастополе" - сказал Развожаев.

Отвечая на вопрос, как складывается санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе, Развожаев ответил, что она контролируемая. По его словам, в Севастополе один из самых низких уровней заболеваемости коронавирусом держится на протяжении всего периода пандемии.

"Мы сразу приняли решение, что контактные группы изолируем и наблюдаем в больницах, чтобы исключить возможность распространения очагов. Плюс тестирование - больше 1100 мы делаем в сутки. Поэтому ситуацию контролируем, запас коечного фонда есть, то есть ситуация стабильная", - добавил губернатор.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
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