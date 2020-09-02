Минюст ФРГ получил запрос от России по ситуации с Навальным

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Минюст Германии подтвердил получение запроса Генпрокуратуры России по ситуации с Алексеем Навальным, но никаких данных на этот счет не приводит. Об этом заявил в среду представитель Министерства юстиции и защиты прав потребителей ФРГ в ответ на просьбу журналистов, в том числе корреспонденту ТАСС, прояснить ситуацию вокруг этого запроса.

"Запрос поступил 27 августа, - сказал представитель министерства. - О содержании, как обычно, мы не можем раскрывать информацию".

Ранее РБК сообщило, что Генпрокуратура РФ в направленном в Германию запросе попросила ответить почти на 20 вопросов по лечению Навального, диагнозу и результатах экспертизы, а также предоставить копию медкарты пациента и биологический материал для сравнительного исследования.

В клинике Charite корреспонденту ТАСС не удалось получить оперативного ответа. Обычно такую информацию журналистам не раскрывают, ссылаясь на врачебную тайну.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета Томск - Москва. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Врачи этой клиники сообщили, что Навальный продолжает оставаться в искусственной коме, а в его крови найдены следы интоксикации. В настоящее время, по словам врачей, симптомы интоксикации у Навального постепенно пропадают.