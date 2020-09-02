Развожаев сообщил, что структура "Ростеха" приступает к возведению больницы в Севастополе

НОВО-ОГАРЕВО, 2 сентября. /ТАСС/. Дочерняя компания "Ростеха" начинает строительство больницы скорой медицинской помощи, контракт на возведение которой был подписан в июне. Об этом сообщил в среду врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Контракт по больнице скорой медицинской помощи - это контракт, который два года не могли заключить. В настоящее время контракт у нас заключен с компанией "Ростех", с их дочерним предприятием "РТ-Соцстрой". Сейчас они уже разворачиваются на площадке, начинаем строительство", - сказал Развожаев, отвечая на вопрос президента о том, как идет работа по введению клинической больницы.

Развожаев также рассказал, что власти Севастополя рассчитывают совместно с "Ростехом" построить онкологический диспансер. "Кроме того, на этом участке у нас будет в ближайшее время заключен контракт - также планируем с "Ростехом" - на строительство онкологического диспансера. Вы знаете, это тоже очень серьезная проблема для Севастополя. Сейчас проект проиндексирован, готов к заключению. И новая инфекционная больница, которая будет строиться на территории нового современного медицинского кластера", - подчеркнул врио губернатора.

В июне правительство Севастополя и госкорпорация "Ростех" подписали государственный контракт на строительство в городе больницы скорой медицинской помощи, которая создается в рамках федеральной целевой программы по развитию Крымского полуострова.

Изначально строительство было запланировано на 2020-2021 годы. Более половины мест в больнице скорой медицинской помощи планируется отвести под отделения хирургии, травматологии, неврологии и кардиологии (по 60 коек на каждое), 36 коек - на реанимацию, по 30 - на отделения урологии, сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, акушерства и гинекологии. Остальные - под отоларингологию, комбустиологию (ожоговая медицина), челюстно-лицевую и торакальную хирургии.