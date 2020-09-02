Плацебо получат 10 тыс. участников исследования вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Около 10 тыс. из 40 тыс. добровольцев, участвующих в пострегистрационных исследованиях вакцины против коронавируса "Спутник V", получат вместо нее плацебо. Об этом ТАСС в среду сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

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"10 тыс. человек получат плацебо и 30 тыс. получат вакцину - 75% на 25%. Это делается для того, чтобы сравнить эпидемиологическую эффективность [препарата]", - рассказал он.

Гинцбург пояснил, что такой подход позволит по окончании исследований определить, сколько людей инфицировались коронавирусом или заболели как из числа получивших плацебо, так и из группы вакцинированных, и сравнить данные.

"Для того, чтобы статистически все было достоверно и культурно, такие большие цифры (количество добровольцев - прим. ТАСС). Такие исследования в мире проводят единицы, даже на Западе", - уточнил ученый.