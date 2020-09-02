Строительство очистных сооружений в Севастополе возобновится до 5 сентября

НОВО-ОГАРЕВО, 2 сентября. /ТАСС/. Работы по завершению строительства канализационно-очистных сооружений (КОС) "Южные" в Севастополе начнутся до 5 сентября. Об этом сообщил в среду врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин во время рабочей поездки на полуостров сообщил, что объект планируется сдать в течение двух-трех лет.

"Сейчас по КОС "Южные" с Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным мы проработали проект, его полностью привели в нормальный вид. До 5 сентября мы выйдем на строительную площадку. Строительство КОС "Южные" на этот раз возобновится, и уверен, что в этот раз они будут построены, наконец-то город получит современные очистные сооружения, в том числе и в Балаклаве, где мы планируем масштабный инвестиционный проект по яхтенной марине. И это приведет к тому, что у нас сточные воды в море перестанут попадать", - сказал он.

При этом врио губернатора подчеркнул, что власти намерены вернуть в госбюджет средства, которые были утеряны ранее. "Владимир Владимирович, важнейшее решение - благодаря вашей поддержке были восстановлены утраченные средства аванса по строительству КОС "Южные". Были возвращены эти деньги в программу. По тем, которые утеряны, претензионную работу мы ведем, и достаточно успешно. Постараемся эти деньги в государственный бюджет вернуть", - отметил Развожаев.

Сложности со строительством

В марте 2018 года подрядчик приступил к строительству канализационно-очистных сооружений "Южные", реконструкция которых предусмотрена в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года. Планируется строительство и реконструкция 17 канализационно-очистных сооружений общей производительностью 170 тыс. кубометров в сутки. Большая часть этого объема приходится на очистные сооружения "Южные" (125 тыс. кубометров), которые должны обеспечить полноценную очистку сточных вод в районе Балаклавы.

Построить объект в ранее заявленные сроки не удалось, так как при реализации проекта возникли сложности, связанные с тем, что деньги, предназначенные для строительства очистных сооружений, оказались на счетах банка с отозванной лицензией. Было возбуждено уголовное дело, которое сейчас передано в суд.

По версии следствия, государственный контракт на 6,85 млрд рублей на строительство КОС "Южные" был заключен с грубыми нарушениями. Пункт о казначейском сопровождении был исключен, хотя оно является обязательным условием при выполнении государственных контрактов, и аванс в размере более 2 млрд рублей был перечислен на расчетный счет подрядчика, а не на счет федерального казначейства, как того требует закон.

В итоге около 1,31 млрд рублей из суммы аванса оказались заблокированы на счете подрядчика в банке, который лишился лицензии, а 747 млн рублей, как сообщали в прокуратуре, уже были израсходованы "на цели, не предусмотренные государственным контрактом".