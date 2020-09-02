В Севастополе на средства резервного фонда открыли соединяющий крупные районы мост

НОВО-ОГАРЕВО, 2 сентября. /ТАСС/. Мост, который соединяет два густонаселенных района Севастополя, удалось построить благодаря полученным из резервного фонда средствам. Об этом сообщил в среду врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Благодаря выделенным Вами из резервного фонда средствам мы в этом году сделали очень важный для города проект - мост через суходол, который два самых густонаселенных района Севастополя - Ленинский и Гагаринский - соединяет. Мост построен, введен в эксплуатацию", - рассказал врио губернатора.

Кроме того, Развожаев отметил, что по поручению президента в Севастополе активно приводят в порядок центр города. "Также по вашему поручению, которое было дано в Ялте, приводим в порядок историческую часть города. Благодаря поддержке правительства Москвы мы полностью реконструировали одну из главных улиц города, исторического центра - Большую Морскую. Работы были выполнены с высоким качеством и в срок. В апреле улица была завершена и введена", - отметил он.

Развожаев также отметил, что в Севастополе вместе с благотворительным фондом "35-я береговая батарея" 1 августа завершилась реконструкция Матросского бульвара, где теперь ежедневно бывают тысячи гостей и жителей города. "Теперь этот старинный и такой долгожданный для горожан объект запущен и введен в эксплуатацию. Тысячи людей каждый день на Матросском бульваре", - отметил он.

По словам врио губернатора, к 9 Мая была завершена реконструкция проспекта Победы. "Плюс вышли на первые линии всех домов, которые по проспекту Победы находятся, привели их в порядок. Кроме того, за год мы еще сделали 34 общественных пространства в городе, создали 164 новые детские и спортивные площадки", - отметил он.

Также, отметил Развожаев, в Севастополе активно ведется капитальный ремонт подъездов. "Благодаря вашему решению, которое было принято в январе, мы сейчас занимаемся масштабнейшим капитальным ремонтом подъездов, более 1,8 тыс. уже приведены в порядок. Такого в Севастополе не было никогда. В настоящий момент уже 1 818 подъездов мы сделали в жилых домах и комплексно благоустроили 69 дворов", - заключил он, обращаясь к главе государства.