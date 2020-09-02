Решение о том, как будут работать школы во время выборов, примут регионы совместно с ЦИК

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Решение об организации работы школ во время выборов, которые состоятся в сентябре текущего года, будут принимать российские регионы совместно с Центральной избирательной комиссией, заявили в пресс-службе Минпросвещения в среду.

"Организация процедуры голосования в сентябре 2020 года отнесена к полномочиям Центральной избирательной комиссии, и вопросы, затрагивающие образовательные организации, должны решаться во взаимодействии с региональными и муниципальными органами управления образованием", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там подчеркнули, что "процессы, затрагивающие инфраструктуру системы образования, должны проводиться в полном соответствии с предписаниями органов здравоохранения и не должны сказываться на качестве и безопасности образовательного процесса". "В этой связи к этому подключены и надзорные органы в сфере образования", - добавили в министерстве.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.