В Петербурге установили мемориальную плиту амурчанам, погибшим при защите Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Памятную плиту воинам-амурчанам, павшим при защите Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, открыли в среду на Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга. Она стала 102-й по счету на Аллее Памяти, где установлены тематические памятные знаки, посвященные представителям регионов России и стран СНГ, людям различных профессий и родов войск, участвовавших в героической обороне города.

"[После начала войны] порядка 100 тыс. амурчан ушли на фронт. Это была в то время половина взрослого населения нашей области. Порядка 40 тыс. человек, к сожалению, не вернулись, погибли в полях сражений. В годы Великой Отечественной войны у стен Ленинграда в ожесточенных боях воевали представители всех регионов, в том числе и амурчане. По имеющимся архивным данным, 22 бойца из Амурской области погибли здесь. Открывая здесь, на Аллее памяти, мемориальную плиту, мы с огромной благодарностью отдаем дань памяти их подвигу", - сказал на церемонии заместитель председателя правительства Амурской области Петр Пак.

По приведенным им данным, в Амурской области на сегодняшний день проживают 123 ветерана Великой Отечественной войны, 9 жителей блокадного Ленинграда. Ветераны, представители ветеранских организаций и юнармейцы не смогли прибыть в Петербург для участия в торжественной церемонии из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом, рассказал Пак. "Но мы знаем точно, что мы и наши потомки будем приходить на это место и отдавать дань и почести нашим героям, кто оставил здесь свои жизни во благо мира и процветания нашего народа", - добавил он.

"Ту трагическую страницу, которую мы пережили, которую пережил весь советский народ, мы ее перевернули, но мы ее не забыли и не забудем", - сказал на церемонии председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев. Сохранение памяти о защитниках Ленинграда и страны для нынешнего и последующего поколений - "это те скрепы, которые позволяют нам работать и жить, понимать, зачем мы это делаем и, самое главное, для кого мы это делаем", добавил он.

О Пискаревском мемориальном кладбище

Пискаревское мемориальное кладбище считается крупнейшим братским захоронением Второй мировой войны. Массовые захоронения здесь проводились зимой 1941-1942 годов, когда ежедневно в городе умирали несколько тысяч человек. В настоящее время установлено лишь около 150 тыс. имен людей, похороненных на Пискаревке, поиски продолжаются и по сей день. Мемориальный комплекс с монументом "Мать-Родина" и музеем открыли на этом месте 9 мая 1960 года.

Каждый год на Пискаревском мемориальном кладбище в памятные даты - в День Победы 9 Мая, в день снятия блокады Ленинграда 27 января и в день памяти жертв блокады 8 сентября - проходят торжественно-траурные церемонии возложения цветов и венков. В них традиционно принимают участие представители городских и федеральных властей, депутаты, иностранные дипломаты, представители общественности, деятели культуры и тысячи горожан всех возрастов.