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Конфликт вокруг разработки Куштау

Хабиров заявил, что присвоил Куштау охранный статус из уважения к мнению жителей Башкирии

Ранее гору признали памятником природы регионального значения

УФА, 2 сентября. /ТАСС/. Решение о присвоении шихану Куштау статуса памятника природы - это признание мнения жителей Башкирии и уважение к ним, заявил глава региона Радий Хабиров.

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Что известно о конфликте вокруг шихана Куштау в Башкирии

В среду стало известно о постановлении правительства Башкирии, согласно которому территории шихана Куштау присвоен статус особой охраняемой природной территории, сама гора объявлена памятником природы регионального значения. Площадь ООПТ превышает 320 га, охранной зоны - более 250 га. Документ подписан Хабировым.

"В вопросе Куштау - точка. И это решение - прежде всего признание и уважение тысячам наших жителей, сказавших свое слово", - написал Хабиров во "ВКонтакте".

Согласно постановлению, опубликованному на официальном портале правовой информации Башкирии, на территории памятника природы запрещено геологическое изучение недр, разведка и добыча ископаемых, проведение буровых и горных работ, строительство капитальных объектов, прокладка дорог, трубопроводов.

Горы Шиханы - древние коралловые рифы, образовавшиеся на дне Пермского моря. Их возраст - более 230 триллионов лет. Они внесены в Список геологического наследия всемирного значения Geosites. Подобные горы есть только в Австралии.

Теги
РоссияБашкортостанХабиров, Радий ФаритовичКонфликт вокруг разработки Куштау
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