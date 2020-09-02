Полное медобследование бывшему полковнику Захарченко проведут в Москве

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко пройдет в Москве полное медицинское обследование, по результатам которого станет ясно необходимо ли ему дальнейшее лечение, сообщила в среду ТАСС омбудсмен Москвы Татьяна Потяева.

Ранее Захарченко обращался с жалобами на состояние здоровья и просил провести медицинское обследование.

"Да, конечно [будут обследовать]. Состояние у него нормальное, но у него есть определенные жалобы на состояние здоровья, в связи с чем уполномоченный и посещала его. От него принято обращение, обращение уже разобрано с председателем 77-й медицинской части, которая работает по городу Москве. И мы обещали, что в ближайшие дни будут проведены все необходимые обследования, мы будем проинформированы об этом, и в дальнейшем по результатам обследования будут приниматься меры по его госпитализации или наоборот о негоспитализации", - сказала Потяева.

Она добавила, что в своем обращении Захарченко просил для обследования направить его в Боткинскую или в 20 горбольницу. "Сейчас решается этот вопрос. Так как я посещала его только вчера, сейчас будет решаться этот вопрос. Надеюсь, что в ближайшие дни мы получим ответ", - сказала Потяева.

Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года, ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Общественный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника почти 9 млрд рублей в разной валюте. Происхождение денег он объяснить не смог, средства были изъяты. Захарченко приговорен к 12,5 годам лишения свободы.