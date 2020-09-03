Лето прошло, пандемия — нет. Курортный сезон в ЕС закончился новыми вспышками коронавируса

Из-за закрытых границ европейские курорты не рассчитывали на прежнее число гостей, но все же попытались спасти сезон. К началу и середине июня страны сообщества начали снимать ограничения, делая основную ставку на внутренний туризм, но даже в этих условиях самым популярным направлениям не удалось избежать новых вспышек коронавируса. В последние недели Испания, Франция и Италия фиксируют резкое увеличение числа заболевших. Их максимальные значения в августе: 7,5 тыс. (21 августа), 7,3 тыс. (28 августа) и 1,4 тыс. (28 августа) соответственно. При том что в начале лета у всех трех государств эти показатели составляли лишь несколько сотен человек. Даже в Греции, на Мальте и в Хорватии, где весной было относительно мало случаев, наблюдается рост. Балеарские острова Острова Майорку и Ибицу, без преувеличения, можно назвать местом паломничества любителей пляжей и вечеринок со всего континента. Как правило, большинство здешних отдыхающих — приезжие из Великобритании и Германии. Несмотря на то что гостей в этом году прибыло значительно меньше, в середине августа в регионе зафиксировали самую серьезную с начала пандемии вспышку заражений (12 августа местные власти сообщили о 228 новых случаях за сутки).

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Ситуация во всей Испании начала ухудшаться еще раньше. На этом фоне Лондон и Берлин включили королевство в список стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. В конце июля Великобритания заново ввела обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих из страны. В середине августа похожие меры приняла Германия (ограничения не коснулись лишь Канарских островов). К рекомендациям не посещать Испанию позже присоединились Австрия, Швейцария, Дания, Франция и многие другие страны Шенгенского соглашения. Несмотря на сокращение потока туристов, 24 августа власти Балеарских островов официально заявили, что переживают вторую волну заражений. В последние выходные лета в регионе зарегистрировали 352 случая. В первый день осени во всей Испании выявили более 8 тыс. новых больных. Самые многочисленные вспышки отмечаются в Мадриде, Барселоне и Сарагосе. Особенное беспокойство у экспертов вызывает количество инфицированных среди молодежи, которая до последнего не желала отказываться от ночной жизни и летних вечеринок. Эпидемиолог доктор Даниэль Лопес-Акуна рассказал Би-би-си, что средний возраст больных может возрасти, "потому что передача инфекции идет от молодых людей к остальным членам семьи и, конечно же, к пожилым". Французская Ривьера Коронавирус напомнил о себе и на пляжах Франции. Так, на средиземноморском курорте Кап-д'Агд, излюбленном месте нудистов, в конце августа болезнь выявили у около 100 отдыхающих. Как пишет The Guardian, уровень заражений среди гостей оказался почти в четыре раза выше, чем среди местных жителей. У многих вирус нашли уже после возвращения с отдыха.

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Несмотря на пандемию, пляжи и города Французской Ривьеры минувшим летом оказались почти так же многолюдны, как и обычно. В последний уик-энд августа французские власти зарегистрировали около 9 тыс. случаев. Примечательно, что их значительная доля приходится на южные регионы страны: Прованс — Альпы — Лазурный Берег, Окситания и Новая Аквитания, куда множество отдыхающих устремились в августе. По оценкам специалистов, три четверти французов обычно берут каникулы именно в последний месяц лета. Коэффициент заражений в каждом из южных регионов страны теперь даже выше, чем в Париже, где тоже наблюдается ухудшение эпидемиологической обстановки. Местные власти пытаются обуздать очаги. Ношение масок стало обязательным в большинстве южных городов и районов, в некоторых из них за несоблюдение этих требований полиция будет штрафовать нарушителей на €135. "К сожалению, людей нужно напугать. Их нужно оштрафовать, чтобы они поняли, что это обязательно, особенно в таком городе, как Марсель. Люди не будут слушать водителя, но они будут слушать полицию", — приводит CNN слова водителя автобуса из Марселя Дэмиена Коспанзы. Италия Как сообщило Министерство здравоохранения Италии, 22 августа число заразившихся в стране превысило 1 тыс. человек, чего не случалось с мая. Наибольшее количество случаев наблюдалось в столичном регионе Лацио и в Риме. По мнению представителей органов здравоохранения, здесь также виноваты отдыхающие и туристы. "61% [заражений] связан с людьми, возвращающимися из отпуска, — сообщил столичный чиновник Алессио Д'Амато, — почти половина случаев — с острова Сардиния".

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Италия, пережившая весной одну из самых тяжелых волн коронавируса, еще в начале июня открыла въезд для европейских путешественников. Власти торопились как можно скорее восстановить пострадавшую экономику, особенно ключевой туристический сектор, на который приходится 12% итальянского ВВП. "Если раньше очаги заражений были сосредоточены в северных регионах, то теперь они распространены по всей стране", — отмечает Франко Локателли, президент Итальянской ассоциации высшего медицинского образования. Из-за того что кривая в стране медленно начала расти, с 17 августа в Италии стали закрывать бары и ночные клубы, в том числе на открытом воздухе. В магазинах и транспорте ввели обязательное ношение масок. Ранее власти выпустили распоряжение об обязательном тестировании для всех вернувшихся из Испании, Греции, Хорватии и Мальты. "Мы не можем свести на нет жертвы, принесенные в последние месяцы", — написал министр здравоохранения страны Роберто Сперанца у себя в Facebook. Виноваты отпуска К концу лета число заболевших коронавирусом начало увеличиваться в еще одном популярном среди отдыхающих направлении — Хорватии. В первые десять дней августа ежедневное количество заболевших оставалось низким и не превышало 100 человек, но с середины августа их число возросло и к концу месяца достигло 357 человек (28 августа). Министр здравоохранения страны Вили Берос назвал ситуацию "следствием того, что Хорватия открыта для туризма". Из-за новой вспышки страна оказалась в списках "красных зон" для граждан Австрии, Великобритании и Словении, откуда в Хорватию приезжает наибольшее число туристов.

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