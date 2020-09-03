Лето прошло, пандемия — нет. Курортный сезон в ЕС закончился новыми вспышками коронавируса

Из-за закрытых границ европейские курорты не рассчитывали на прежнее число гостей, но все же попытались спасти сезон. К началу и середине июня страны сообщества начали снимать ограничения, делая основную ставку на внутренний туризм, но даже в этих условиях самым популярным направлениям не удалось избежать новых вспышек коронавируса.
В последние недели Испания, Франция и Италия фиксируют резкое увеличение числа заболевших. Их максимальные значения в августе: 7,5 тыс. (21 августа), 7,3 тыс. (28 августа) и 1,4 тыс. (28 августа) соответственно. При том что в начале лета у всех трех государств эти показатели составляли лишь несколько сотен человек.
Даже в Греции, на Мальте и в Хорватии, где весной было относительно мало случаев, наблюдается рост.
Балеарские острова
Острова Майорку и Ибицу, без преувеличения, можно назвать местом паломничества любителей пляжей и вечеринок со всего континента. Как правило, большинство здешних отдыхающих — приезжие из Великобритании и Германии. Несмотря на то что гостей в этом году прибыло значительно меньше, в середине августа в регионе зафиксировали самую серьезную с начала пандемии вспышку заражений (12 августа местные власти сообщили о 228 новых случаях за сутки).
Ситуация во всей Испании начала ухудшаться еще раньше. На этом фоне Лондон и Берлин включили королевство в список стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. В конце июля Великобритания заново ввела обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих из страны. В середине августа похожие меры приняла Германия (ограничения не коснулись лишь Канарских островов). К рекомендациям не посещать Испанию позже присоединились Австрия, Швейцария, Дания, Франция и многие другие страны Шенгенского соглашения.
Несмотря на сокращение потока туристов, 24 августа власти Балеарских островов официально заявили, что переживают вторую волну заражений. В последние выходные лета в регионе зарегистрировали 352 случая. В первый день осени во всей Испании выявили более 8 тыс. новых больных. Самые многочисленные вспышки отмечаются в Мадриде, Барселоне и Сарагосе. Особенное беспокойство у экспертов вызывает количество инфицированных среди молодежи, которая до последнего не желала отказываться от ночной жизни и летних вечеринок.
Эпидемиолог доктор Даниэль Лопес-Акуна рассказал Би-би-си, что средний возраст больных может возрасти, "потому что передача инфекции идет от молодых людей к остальным членам семьи и, конечно же, к пожилым".
Французская Ривьера
Коронавирус напомнил о себе и на пляжах Франции. Так, на средиземноморском курорте Кап-д'Агд, излюбленном месте нудистов, в конце августа болезнь выявили у около 100 отдыхающих. Как пишет The Guardian, уровень заражений среди гостей оказался почти в четыре раза выше, чем среди местных жителей. У многих вирус нашли уже после возвращения с отдыха.
Несмотря на пандемию, пляжи и города Французской Ривьеры минувшим летом оказались почти так же многолюдны, как и обычно. В последний уик-энд августа французские власти зарегистрировали около 9 тыс. случаев. Примечательно, что их значительная доля приходится на южные регионы страны: Прованс — Альпы — Лазурный Берег, Окситания и Новая Аквитания, куда множество отдыхающих устремились в августе. По оценкам специалистов, три четверти французов обычно берут каникулы именно в последний месяц лета. Коэффициент заражений в каждом из южных регионов страны теперь даже выше, чем в Париже, где тоже наблюдается ухудшение эпидемиологической обстановки.
Местные власти пытаются обуздать очаги. Ношение масок стало обязательным в большинстве южных городов и районов, в некоторых из них за несоблюдение этих требований полиция будет штрафовать нарушителей на €135.
"К сожалению, людей нужно напугать. Их нужно оштрафовать, чтобы они поняли, что это обязательно, особенно в таком городе, как Марсель. Люди не будут слушать водителя, но они будут слушать полицию", — приводит CNN слова водителя автобуса из Марселя Дэмиена Коспанзы.
Италия
Как сообщило Министерство здравоохранения Италии, 22 августа число заразившихся в стране превысило 1 тыс. человек, чего не случалось с мая. Наибольшее количество случаев наблюдалось в столичном регионе Лацио и в Риме. По мнению представителей органов здравоохранения, здесь также виноваты отдыхающие и туристы.
"61% [заражений] связан с людьми, возвращающимися из отпуска, — сообщил столичный чиновник Алессио Д'Амато, — почти половина случаев — с острова Сардиния".
Италия, пережившая весной одну из самых тяжелых волн коронавируса, еще в начале июня открыла въезд для европейских путешественников. Власти торопились как можно скорее восстановить пострадавшую экономику, особенно ключевой туристический сектор, на который приходится 12% итальянского ВВП.
"Если раньше очаги заражений были сосредоточены в северных регионах, то теперь они распространены по всей стране", — отмечает Франко Локателли, президент Итальянской ассоциации высшего медицинского образования.
Из-за того что кривая в стране медленно начала расти, с 17 августа в Италии стали закрывать бары и ночные клубы, в том числе на открытом воздухе. В магазинах и транспорте ввели обязательное ношение масок. Ранее власти выпустили распоряжение об обязательном тестировании для всех вернувшихся из Испании, Греции, Хорватии и Мальты.
"Мы не можем свести на нет жертвы, принесенные в последние месяцы", — написал министр здравоохранения страны Роберто Сперанца у себя в Facebook.
Виноваты отпуска
К концу лета число заболевших коронавирусом начало увеличиваться в еще одном популярном среди отдыхающих направлении — Хорватии. В первые десять дней августа ежедневное количество заболевших оставалось низким и не превышало 100 человек, но с середины августа их число возросло и к концу месяца достигло 357 человек (28 августа). Министр здравоохранения страны Вили Берос назвал ситуацию "следствием того, что Хорватия открыта для туризма".
Из-за новой вспышки страна оказалась в списках "красных зон" для граждан Австрии, Великобритании и Словении, откуда в Хорватию приезжает наибольшее число туристов.
С конца июля постоянный рост заражений наблюдался в Греции, где, по словам специалистов, все чаще фиксируются случаи передачи инфекции во время дискотек и массовых гуляний молодежи. Как сообщил телеканалу Sky News министр здравоохранения страны Василис Кикилиас, средний возраст инфицированных коронавирусом в Греции в настоящее время снизился до 36 лет. По всей стране начали постепенно вводить ограничительные меры.
"Увеличение числа путешествий в сочетании со смягчением ограничительных мер почти наверняка привело к увеличению случаев заболеваний", — приводит издание Time слова профессора европейского общественного здравоохранения Лондонской школы гигиены и тропической медицины Мартина Макки. — Вероятность того, что кто-то заразится именно на курорте, возрастает из-за того, что люди приезжают туда из разных мест".
Макки также рассказал, что особенную опасность представляет посещение плохо вентилируемых баров и ночных заведений, без которых не обходится ни один летний отпуск. Учитывая, что путешествие предполагают массовые перелеты или передвижения на поездах, "есть смысл максимально ограничить" их число, считает профессор.
По его словам, также "крайне важно", чтобы правительства внедрили "комплексную систему поиска, тестирования, отслеживания и изоляции", чтобы как можно быстрее находить и устранять очаги.
Дмитрий Беляев