FT: ВОЗ перенесла сроки реализации механизма COVAX из-за подхода богатых стран

ЛОНДОН, 2 сентября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вынуждена перенести сроки реализации международного механизма COVAX с целью обеспечения на справедливой основе всех стран вакциной от коронавируса из-за позиции богатых стран. Об сообщает в среду газета Financial Times , которая ознакомилась с соответствующими документами ВОЗ.

Развитые государства, в том числе США, Великобритания и Япония, по свидетельству издания, не спешат присоединяться к программе, предпочитая заключать двусторонние сделки на поставки вакцин с международными корпорациями. По этой причине последний срок вступления государств в этот механизм перенесен с 31 августа на 18 сентября, а дата первоначальных платежей от стран-участниц - на 9 октября.

Как проинформировали ранее ТАСС в женевской штаб-квартире ВОЗ, цель COVAX, запущенного совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), - "ускорить поиски эффективной вакцины для всех стран". Кроме того, COVAX "поддерживает создание производственных мощностей и производит закупки", чтобы "к концу 2021 года можно было справедливо распределить около 2 млрд доз вакцины".

В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым в этой сфере 92 так называемых финансируемых государства. Эта модель "коллективного финансирования", как отмечает британское издание, предоставляет производителям вакцин гарантии закупок еще до лицензирования их препаратов и обеспечивает доступ к ним беднейших стран.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в июле на брифинге в Женеве, что будущая вакцина от коронавируса должна рассматриваться в качестве "глобального общественного блага" и быть доступной для всех, а не только для людей со средствами. Он выразил обеспокоенность тем, что в мире нет единства мнений на это счет.